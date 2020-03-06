В 1 сезоне 5 серии сериала «Удивительные истории» пилот Второй мировой войны терпит крушение, но сложная посадка произойдет уже в современном Огайо, в наши дни. Молодая вдова и ее пасынок попытаются вернуть странника домой.
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