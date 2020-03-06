В 1 сезоне 2 серии сериала «Удивительные истории» мы видим лучших друзей — Туку и Стерлинга. Их необъяснимая связь друг с другом выходит за пределы привычного и понимаемого. После ударов судьбы оба начинают идти за своей мечтой.
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