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Киноафиша Сериалы Удивительные истории Сезоны Сезон 1 Серия 4

Удивительные истории 2020 4 серия 1 сезон

6.2 Оцените
10 голосов
Погреб
Сезон 1 / Серия 1 6 марта 2020
Тепло
Сезон 1 / Серия 2 13 марта 2020
Диноман и Вольт
Сезон 1 / Серия 3 20 марта 2020
Знаки жизни
Сезон 1 / Серия 4 27 марта 2020
Раскол
Сезон 1 / Серия 5 3 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Удивительные истории» мать Алии выходит из шестилетней комы и не может вспомнить свою прошлую жизнь. Дочь-подросток изо всех сил пытается наладить контакт с родным человеком, который ее не помнит.

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