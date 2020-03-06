В 1 сезоне 1 серии сериала «Удивительные истории» вы познакомитесь с Сэмом. В Айове он восстанавливает старую ферму. Но неожиданно обнаруживает в погребе портал времени. Изобретение переносит его в 1919 год.
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