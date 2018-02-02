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Киноафиша Сериалы Видоизмененный углерод Сезоны Сезон 1 Серия 7

Видоизмененный углерод 2018 - 2020 7 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Видоизмененный углерод»
Из прошлого
Сезон 1 / Серия 1 2 февраля 2018
Падший ангел
Сезон 1 / Серия 2 2 февраля 2018
В укромном месте
Сезон 1 / Серия 3 2 февраля 2018
Сила зла
Сезон 1 / Серия 4 2 февраля 2018
Не тот человек
Сезон 1 / Серия 5 2 февраля 2018
Человек с моим лицом
Сезон 1 / Серия 6 2 февраля 2018
Бездомный пес
Сезон 1 / Серия 7 2 февраля 2018
Столкновение в ночи
Сезон 1 / Серия 8 2 февраля 2018
Ярость в небесах
Сезон 1 / Серия 9 2 февраля 2018
Убийцы
Сезон 1 / Серия 10 2 февраля 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Видоизмененный углерод» главный герой видит близкого человека из собственного прошлого. Он вспоминает о драматичных событиях, которые произошли с ним много лет назад. Их постепенно раскрывают во флешбэках.

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