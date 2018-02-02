Видоизмененный углерод 2018 - 2020 4 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Видоизмененный углерод»
Из прошлого
Сезон 1 / Серия 12 февраля 2018
Падший ангел
Сезон 1 / Серия 22 февраля 2018
В укромном месте
Сезон 1 / Серия 32 февраля 2018
Сила зла
Сезон 1 / Серия 42 февраля 2018
Не тот человек
Сезон 1 / Серия 52 февраля 2018
Человек с моим лицом
Сезон 1 / Серия 62 февраля 2018
Бездомный пес
Сезон 1 / Серия 72 февраля 2018
Столкновение в ночи
Сезон 1 / Серия 82 февраля 2018
Ярость в небесах
Сезон 1 / Серия 92 февраля 2018
Убийцы
Сезон 1 / Серия 102 февраля 2018
О чем cерия
В 1 сезоне 4 серии сериала «Видоизмененный углерод» Такеши Ковач подвергается мучительным пыткам. Чтобы выжить, ему надо вспомнить, чему обучали много лет назад. Ортега преподносит своему семейству сюрприз.
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