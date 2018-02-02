В 1 сезоне 3 серии сериала «Видоизмененный углерод» Такеши связывается с неожиданным союзником: ему нужно прикрытие во время банкета в резиденции Бэнкрофтов. Параллельно лейтенант Ортега видит весьма своеобразные ночные забавы.