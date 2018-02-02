В 1 сезоне 6 серии сериала «Видоизмененный углерод» у главного героя есть важная информация для Лоренса насчет его сына. Кроме того, Такеши и Ортеге, пострадавшей в недавнем жестоком нападении, придется столкнуться с новым противником.