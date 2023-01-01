Будущее так ярко, что мне нужно надеть солнечные очки
Сезон 4 / Серия 185 февраля 1990
Когда мне будет 64
Сезон 4 / Серия 1912 февраля 1990
Мистер песочный человек
Сезон 4 / Серия 2019 февраля 1990
Все еще жив
Сезон 4 / Серия 2126 февраля 1990
Голоден как волк
Сезон 4 / Серия 223 марта 1990
Хочу быть сама собой
Сезон 4 / Серия 2310 марта 1990
Считайте меня пропавшим
Сезон 4 / Серия 2424 марта 1990
О чем cерия
В 4 сезоне 12 серии сериала «Альф» глава семьи Таннер попадает под сильный дождь и простужается. Болячку неожиданно подхватывает и пришелец, однако его вид переносит простуду гораздо тяжелее, чем люди. Все герои ужасно переживают за здоровье Альфа.
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