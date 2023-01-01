В 4 сезоне 12 серии сериала «Альф» глава семьи Таннер попадает под сильный дождь и простужается. Болячку неожиданно подхватывает и пришелец, однако его вид переносит простуду гораздо тяжелее, чем люди. Все герои ужасно переживают за здоровье Альфа.