В 4 сезоне 23 серии сериала «Альф» старшенькая Таннеров Линн планирует уехать на выходные в загородный лагерь. Но не одна, а в компании своего бойфренда. Вилли не очень одобряет это решение, а Кэйт и вовсе старательно пытается отговорить дочку...