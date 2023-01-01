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Киноафиша Сериалы Альф Сезоны Сезон 4 Серия 13

Альф 1986 - 1990 13 серия 4 сезон

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10 голосов
Все серии 4 сезона «Альф»
Детка, вернись
Сезон 4 / Серия 1 18 сентября 1989
Ложь
Сезон 4 / Серия 2 25 сентября 1989
Взять живым или мертвым
Сезон 4 / Серия 3 2 октября 1989
Мы при деньгах
Сезон 4 / Серия 4 9 октября 1989
Игры разума
Сезон 4 / Серия 5 16 октября 1989
Игра на чувствах
Сезон 4 / Серия 6 23 октября 1989
Он не плохой, он — мой брат
Сезон 4 / Серия 7 30 октября 1989
Когда я в первый раз увидел тебя...
Сезон 4 / Серия 8 6 ноября 1989
Живи и дай умереть
Сезон 4 / Серия 9 13 ноября 1989
Разойтись, чтобы воссоединиться
Сезон 4 / Серия 10 20 ноября 1989
Счастливы вместе
Сезон 4 / Серия 11 27 ноября 1989
Лихорадка
Сезон 4 / Серия 12 4 декабря 1989
Это моя вечеринка
Сезон 4 / Серия 13 11 декабря 1989
Заставь их смеяться
Сезон 4 / Серия 14 8 января 1990
И на камнях растет любовь
Сезон 4 / Серия 15 15 января 1990
Естественные цвета
Сезон 4 / Серия 16 22 января 1990
Давайте-ка проведем эту старую церемонию
Сезон 4 / Серия 17 29 января 1990
Будущее так ярко, что мне нужно надеть солнечные очки
Сезон 4 / Серия 18 5 февраля 1990
Когда мне будет 64
Сезон 4 / Серия 19 12 февраля 1990
Мистер песочный человек
Сезон 4 / Серия 20 19 февраля 1990
Все еще жив
Сезон 4 / Серия 21 26 февраля 1990
Голоден как волк
Сезон 4 / Серия 22 3 марта 1990
Хочу быть сама собой
Сезон 4 / Серия 23 10 марта 1990
Считайте меня пропавшим
Сезон 4 / Серия 24 24 марта 1990
О чем cерия

В 4 сезоне 13 серии сериала «Альф» семейство Таннер решает устроить большой праздник во дворе своего дома, предварительно договорившись с пришельцем, что тот посидит на чердаке. Увы, внезапный дождь вынуждает героев перенести праздник в дом...

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