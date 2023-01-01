Будущее так ярко, что мне нужно надеть солнечные очки
Сезон 4 / Серия 185 февраля 1990
Когда мне будет 64
Сезон 4 / Серия 1912 февраля 1990
Мистер песочный человек
Сезон 4 / Серия 2019 февраля 1990
Все еще жив
Сезон 4 / Серия 2126 февраля 1990
Голоден как волк
Сезон 4 / Серия 223 марта 1990
Хочу быть сама собой
Сезон 4 / Серия 2310 марта 1990
Считайте меня пропавшим
Сезон 4 / Серия 2424 марта 1990
О чем cерия
В 4 сезоне 13 серии сериала «Альф» семейство Таннер решает устроить большой праздник во дворе своего дома, предварительно договорившись с пришельцем, что тот посидит на чердаке. Увы, внезапный дождь вынуждает героев перенести праздник в дом...
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