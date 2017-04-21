В 9 сезоне 9 серии сериала «Время приключений» после получения кристалла Чудная Леди бросает Финна на растерзание конфетным жителям. Пупырка приходит вовремя и спасает его. Герой пытается выяснить, почему на нее не влияют другие элементы.
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