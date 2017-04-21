В 9 сезоне 12 серии сериала «Время приключений» от развлечений с уничтожением монстров друзей отвлекает собрание в библиотеке, которое проводит Снежный Король. Его посещает неожиданный гость, который приносит кассету, разоблачающую выдумки.
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