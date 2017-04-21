В 9 сезоне 5 серии сериала «Время приключений», пока Снежный Король со своей девушкой обсуждают, каким способом вернее всего вернуть гармонию в Ооо, Финн с Джейком решают немного отдохнуть. Но они забыли, что ветер может отнести облако очень далеко.
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