В 9 сезоне 5 серии сериала «Время приключений», пока Снежный Король со своей девушкой обсуждают, каким способом вернее всего вернуть гармонию в Ооо, Финн с Джейком решают немного отдохнуть. Но они забыли, что ветер может отнести облако очень далеко.