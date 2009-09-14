Сериал «Веское основание для убийства» – это украинская криминальная драма о молодой девушке-киллере. Александра Марчук остается сиротой в совсем раннем возрасте. Она берет под крыло своего младшего брата, однако вскоре им приходится расстаться: Сашу усыновляет цыганское семейство, а мальчик остается один. Проходят годы, теперь девушка обучается в загадочной спецшколе, которая готовит наемных убийц. Наставница Елена Сергеевна обещает найти брата Саши, если та убьет по ее указке бизнесмена Константина Самулевича.