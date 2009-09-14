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Киноафиша Сериалы Веское основание для убийства

Веское основание для убийства (2009 - 2009)

Veskoe osnovanie dlya ubijstva 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Сериал «Веское основание для убийства» – это украинская криминальная драма о молодой девушке-киллере. Александра Марчук остается сиротой в совсем раннем возрасте. Она берет под крыло своего младшего брата, однако вскоре им приходится расстаться: Сашу усыновляет цыганское семейство, а мальчик остается один. Проходят годы, теперь девушка обучается в загадочной спецшколе, которая готовит наемных убийц. Наставница Елена Сергеевна обещает найти брата Саши, если та убьет по ее указке бизнесмена Константина Самулевича.

В ролях
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Ян Цапник
Ян Цапник
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Вадим Утенков
Алексей Смолка
Дарья Трегубова
Дарья Трегубова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Веское основание для убийства - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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