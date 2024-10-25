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Киноафиша Сериалы Эль Русо Отзывы

Отзывы о сериале «Эль Русо»

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Ferensy 25 октября 2024, 16:47
Оценка
Вообще нормальный сериал. Простая местечковая история, которую интересно смотреть именно из-за места действия и старообрядцев.
Снято отлично, актёры прекрасны.
Испанский, у русский актёров, особо не смущал.
Словом неожиданно (для меня) хорошо получилось. Смело можно смотреть. Уровень достойный
25 октября 2024, 16:47 Ответить
Киноафиша.инфо 25 октября 2024, 19:05
в ответ на сообщение Ferensy от 25 октября 2024, 16:47
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
25 октября 2024, 19:05 Ответить
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