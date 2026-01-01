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Секреты на кухне
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Секреты на кухне» (2005)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
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Актеры сериала «Секреты на кухне»
Вся информация о сериале
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Jack Bourdain
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Seth Richman
Джон Фрэнсис Дейли
John Francis Daley
Jim
Джейми Кинг
Jaime King
Tanya
Бонни Соммервиль
Bonnie Somerville
Овайн Йомэн
Owain Yeoman
Фрэнк Ланджелла
Frank Langella
Джон Чо
John Cho
Teddy Wong
Сэм Пэнкейк
Sam Pancake
Cameron
Джон Ларрокетт
John Larroquette
Эринн Хэйс
Erinn Hayes
Джон Чо
John Cho
Майкл Вартан
Michael Vartan
Джордана Спиро
Jordana Spiro
Ралф П. Мартин
Ralph P. Martin
Мэтт Уинстон
Matt Winston
Андреа Паркер
Andrea Parker
Тесси Сантьяго
Tessie Santiago
Frank Alvarez
Lindsay Price
Карен Маруяма
Karen Maruyama
Джордан Блэк
Jordan Black
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