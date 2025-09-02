Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Аутсорс
Статьи
Статьи о сериале «Аутсорс»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Аутсорс»
Вся информация о сериале
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
И поймут их только те, кто застал ту эпоху.
Написать
2 сентября 2025 19:35
Только вышли, а уже лидеры: 10 российских сериалов стали лучшими в 2025 году — у некоторых рейтинг 8 и выше
Кинопоиск составил свой топ удачных новинок.
1 комментарий
9 июля 2025 15:13
«Впрямую играл»: Костя Волков из «Аутсорса» оказался плагиатом — Янковский копировал сразу двух
И это отчетливо прослеживается по ходу сериала.
Написать
28 июня 2025 19:05
Убийства за деньги, подростковое «это самое» и турдизи: на ПМЭФ-2025 назвали 10 самых популярных сериалов в России
Не ищите в списке западные проекты — в топ-10 не попал ни один.
Написать
19 июня 2025 07:58
Где находится тюрьма из сериала «Аутсорс»? По сюжету — на Камчатке, а на деле — в крупном городе
Рассказываем, что известно про локацию.
Написать
23 апреля 2025 11:50
Прощай, «Белый лотос»: сразу 3 свежих российских сериала обогнали по популярности главный хит НВО
Тут проекты на любов вкус: и поплакать, и посмеяться.
2 комментария
20 апреля 2025 17:09
«Поднятие уровня в одиночку» обошло аниме о наложницах: «Монолог фармацевта» оказался даже круче «Великолепного века»
У проекта безумные рейтинги и любовь зрителей из России.
Написать
19 апреля 2025 18:07
Увидеть его невозможно: в сериале «Аутсорс» допустили ляп — внимание на сцену со свадьбой
Дело не в склейке кадров или логике сюжета. Стоит прислушаться к саундтреку.
4 комментария
9 апреля 2025 07:00
Возьмите кальмара и полкило хтони: готовим теперь уже легендарный салат из «Аутсорса» с Янковским
Рецепт «кровавых рафаэллок» узнаете в следующей серии.
Написать
3 апреля 2025 08:27
Фильм на замену «Аутсорсу» BadComedian не нашел: зато назвал сразу 3 будоражащих ум сериала
Известный сетевой кинокритик остался в восторге от истории про надзирателей.
1 комментарий
2 апреля 2025 14:44
Где происходит действие в сериале «Аутсорс»: по сюжету — одно место, а снимали — в нескольких сразу
Разбираемся с ключевыми лоакциями.
Написать
26 марта 2025 14:44
«Это на самом деле было»: тревожный «Аутсорс» основан на реальных событиях
Создатели утверждали, что это выдумка, но известный адвокат расставил точки над «i».
2 комментария
22 марта 2025 11:50
«Аутсорс» теперь не только сериал: Okko представило аниме версию хитовой драмы
Иван Янковский и компания получили рисованные версии персонажей.
Написать
21 марта 2025 18:36
«Как Воланд в Москве»: до финала «Аутсорса» еще неделя, но параллели сериала с «Мастером и Маргаритой» не дают зрителям покоя
Сам Янковский уверяет, что вдохновлялся «Фарго» и «Старикам тут не место».
Написать
20 марта 2025 11:21
«Аутсорс» основан на истории, от которой на душе скребут кошки: догадались, что ждет героя Янковского?
Будем надеяться, что шоураннеры выберут другой путь.
Написать
13 марта 2025 15:13
В восторге от «Аутсорса», наслышаны о «Трассе»? Вот еще 3 отличных драмы от их создателя
Режиссер из года в год снимает качественный «мрачняк».
3 комментария
25 февраля 2025 17:09
От создателей «Аутсорса»: 3 сериала, держащих в напряжении до последней минуты — в №1 играет звезда «Невского»
Если вам нравится новинка с Янковским, этим проектам с высоким рейтингом тоже стоит дать шанс.
Написать
21 февраля 2025 16:40
Чернуха, «Груз 200» и… Тарковский? Чем и кем вдохновлялись создатели «Аутсорса» — лучшего сериала начала года
Референсов было много — от великих фильмов до классики живописи.
1 комментарий
21 февраля 2025 08:27
От пейзажей захватывает дух: хитовый «Аутсорс» с Янковским снимали в фантастически красивых локациях
Завораживают даже кадры со съемок.
Написать
17 февраля 2025 12:48
«Аутсорс» на самом деле не про смертную казнь: на хитрость режиссер решился ради благой цели
Нашумевший сериал расскажет вовсе не о тюрьме и тех, кто в ней заключен.
1 комментарий
14 февраля 2025 07:00
Звездам показали особую версию «Аутсорса» с Янковским: для зрителей сериал будет другим
Премьерный показ первых серий состоялся 11 февраля.
Написать
12 февраля 2025 15:42
«Маст хэв» для фанатов «Трассы» и «Слова пацана»: первые серии «Аутсорса» оправдали надежды — мрачняк, безнадега и Янковский
Очередной проект о «суровых 90-х» совсем не похож на предшественников.
Написать
12 февраля 2025 12:48
Без Михалковой, но с Янковским: на Okko выходит новинка, и она понравится всем фанатам «Трассы»
Мрачные 90-е, тюрьма, глубинка.
2 комментария
19 января 2025 09:52
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667