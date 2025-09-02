«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

И поймут их только те, кто застал ту эпоху.

Сюжет нашумевшего сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским сам по себе — выдумка. Никаких историй с продажей прав на исполнение смертных приговоров в инфополе не мелькало.

Создатели решили сделать уклон на реалистичность при помощи антуража 90-х. Атмосфера удалась — и музыка, и мода, и общее настроение. Но, похоже, в погоне за крупными мазками авторы забыли о деталях. И именно эти мелочи моментально заметили внимательные зрители.

Трудовая книжка из будущего

Сериал начинается с того, что главный герой Константин получает трудовую книжку. Все бы ничего, но… она серого цвета, с гербом России. Напомним, действие разворачивается в 1996-м. В реальности трудовые тогда были темно-зелеными, а новый дизайн появился только в 2004 году.

Газ на Камчатке — только в кадре

На каждой кухне в «Аутсорсе» можно заметить газовые плиты. Ничего необычного для нашего времени — но абсолютно неверно с точки зрения истории. В 90-е на Камчатке газа еще не было. Видимо, авторы просто снимали в квартирах с современными кухнями и решили особо не заморачиваться.

Туннель-портал

В одной из сцен блестящая машина Константина заезжает в туннель, а через секунду выезжает оттуда уже грязной и с помятым бампером. Что произошло внутри? Зрители только гадают.

Авторы оставили это без объяснений, да и чего тут объяснять. На лицо классический киноляп, даже не связанный с аутентичностью.

Надпись «Пожизненно» — не по времени

На дверях камер с досье о заключенных периодически гордо появляется табличка с надписью «пожизненно». Но тогда в России еще применялась смертная казнь, а пожизненное заключение ввели позднее. Ирония в том, что в финале сериала герои как раз собираются у начальника, чтобы обсудить данную тему.

Современные «Дошираки» и доллары

Увидеть расхождения в сериале можно, если поставить на паузу, когда показывают местный ларек. Почти все упаковки продуктов явно современного дизайна. «Доширак» выглядит так, будто его только что купили в супермаркете. А также иногда в камеру попадают доллары образца 2007 года.

«Аутсорс» старался передать дух 90-х, но именно в деталях дал слабину. Конечно, на сюжет это никак не влияет, лишь дает повод зрителям, пережившим 90-е на своей шкуре, похвастаться хорошей памятью и внимательностью.

Ранее мы писали: Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале