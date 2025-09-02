Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

2 сентября 2025 19:35
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

И поймут их только те, кто застал ту эпоху.

Сюжет нашумевшего сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским сам по себе — выдумка. Никаких историй с продажей прав на исполнение смертных приговоров в инфополе не мелькало.

Создатели решили сделать уклон на реалистичность при помощи антуража 90-х. Атмосфера удалась — и музыка, и мода, и общее настроение. Но, похоже, в погоне за крупными мазками авторы забыли о деталях. И именно эти мелочи моментально заметили внимательные зрители.

Трудовая книжка из будущего

Сериал начинается с того, что главный герой Константин получает трудовую книжку. Все бы ничего, но… она серого цвета, с гербом России. Напомним, действие разворачивается в 1996-м. В реальности трудовые тогда были темно-зелеными, а новый дизайн появился только в 2004 году.

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

Газ на Камчатке — только в кадре

На каждой кухне в «Аутсорсе» можно заметить газовые плиты. Ничего необычного для нашего времени — но абсолютно неверно с точки зрения истории. В 90-е на Камчатке газа еще не было. Видимо, авторы просто снимали в квартирах с современными кухнями и решили особо не заморачиваться.

Туннель-портал

В одной из сцен блестящая машина Константина заезжает в туннель, а через секунду выезжает оттуда уже грязной и с помятым бампером. Что произошло внутри? Зрители только гадают.

Авторы оставили это без объяснений, да и чего тут объяснять. На лицо классический киноляп, даже не связанный с аутентичностью.

Надпись «Пожизненно» — не по времени

На дверях камер с досье о заключенных периодически гордо появляется табличка с надписью «пожизненно». Но тогда в России еще применялась смертная казнь, а пожизненное заключение ввели позднее. Ирония в том, что в финале сериала герои как раз собираются у начальника, чтобы обсудить данную тему.

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

Современные «Дошираки» и доллары

Увидеть расхождения в сериале можно, если поставить на паузу, когда показывают местный ларек. Почти все упаковки продуктов явно современного дизайна. «Доширак» выглядит так, будто его только что купили в супермаркете. А также иногда в камеру попадают доллары образца 2007 года.

«Аутсорс» старался передать дух 90-х, но именно в деталях дал слабину. Конечно, на сюжет это никак не влияет, лишь дает повод зрителям, пережившим 90-е на своей шкуре, похвастаться хорошей памятью и внимательностью.

Ранее мы писали: Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Фото: Кадры из сериала «Аутсорс»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды) На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды) Читать дальше 3 сентября 2025
«Ниже уровня плинтуса»: долгожданную комедию с Ароновой приняли в штыки — зрители вне себя из-за ляпа про «советскую закалку» «Ниже уровня плинтуса»: долгожданную комедию с Ароновой приняли в штыки — зрители вне себя из-за ляпа про «советскую закалку» Читать дальше 3 сентября 2025
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов Читать дальше 2 сентября 2025
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Читать дальше 1 сентября 2025
Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение Читать дальше 31 августа 2025
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Читать дальше 3 сентября 2025
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают Читать дальше 3 сентября 2025
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое «Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое Читать дальше 3 сентября 2025
«И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата «И как его пропустили на Netflix?»: любимый российский сериал Кинга оказался полон плагиата Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше