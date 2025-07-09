Только вышли, а уже лидеры: 10 российских сериалов стали лучшими в 2025 году — у некоторых рейтинг 8 и выше

Редакция Кинопоиска составила рейтинг лучших российских сериалов, вышедших или завершившихся в первой половине 2025 года. В подборку вошли проекты, которые запомнились зрителям и критикам — от мрачных драм до неожиданных комедийных находок.

Если вдруг не знали, что посмотреть, делимся десяткой лидеров с вами. Жанры на любой вкус и высокие рейтинги — что еще нужно для нескучного вечера?

Проекты, попавшие в топ-3

1 место: «Аутсорс» (7.8)

1996 год. Россия на пороге отмены смертной казни, а в тюрьме строгого режима появляется новый надзиратель Константин. После разговора с отцом погибшей девушки он приходит к выводу: родственники жертв должны сами вершить правосудие.

Так рождается чудовищный «бизнес» — передача казней на аутсорс. Но когда в игру вступают деньги, идея превращается в кровавый циничный механизм.

2 место: «Подслушано в Рыбинске» (8.0)

Юра — скромный журналист провинциальной газеты, пишущий о городских новостях. Всё меняется, когда у него начинаются видения, раскрывающие тайные убийства в Рыбинске.

Вскоре он сам оказывается в центре одного из таких дел — теперь ему нужно не только докопаться до правды, но и доказать свою невиновность.

3. место: «Между нами химия» (8.2)

Таня — мать-одиночка, которая днём заботится о детях, а ночью работает в такси. После страшного диагноза её главной мыслью становится: «Кто позаботится о них, если меня не станет?».

Решение радикальное — найти мужчину, женить его на себе и обеспечить детям будущее. Но когда план начинает работать слишком хорошо, а претендентов становится больше, чем нужно, ситуация выходит из-под контроля.

Какие ещё сериалы вошли в топ?

В пятёрку лидеров также попал 2-й сезон сериала «Телохранители» (8.3) – продолжение истории о нелепых, но опасных приключениях частных охранников.

И проект «Урок» с Юрой Борисовым (7.4) — драма о мужчине, начавшим жизнь с чистого лица после трагичных событий — теперь он школьный учитель, который вынужден вникать в проблемы подростков.

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