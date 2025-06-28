«Впрямую играл»: Костя Волков из «Аутсорса» оказался плагиатом — Янковский копировал сразу двух

В отечественном сериале «Аутсорс» есть герой, от которого веет чем-то нечеловеческим. Костя Волков — персонаж, которого и по Таро раскладывают, и в аркан «Дьявола» записывают.

И это, если честно, не просто так. Сам Иван Янковский признаётся: он играл не человека, а зло во плоти, копируя двух гениальных кинозлодеев.

«Я играл инфернальное существо, сюда пришедшее».

Плагиат и вдохновение

И тут возникает вопрос. А откуда пришло это существо? Ответ — из фильма «Старикам тут не место», где такой же холодный, фатальный, пугающе-спокойный Антон Чигур в исполнении Хавьера Бардема сеял смерть, и играл в монетку на человеческую жизнь.

Янковский честно говорит: Чигур был для него ориентиром. Вдохновился на ночь глядя.

«Не то, чтобы я его впрямую играл, но он для меня был, так скажем, главным персонажем, к кому я перед сном обращаюсь», — признался актер в беседе с «Ведомостями».

Персонаж Волкова буквально прописан как калька с Чигура — тот же ледяной взгляд, тот же фатализм, та же непроницаемость и иррациональность. Приправлено это стилистикой «Фарго» с Билли Бобом Торнтоном и его киллером, и вуаля — мы получаем «нового русского психопата», собранного из проверенных архетипов.

Плагиат или оммаж?

Никто даже не пытался прикрыть заимствование. Напротив — в интервью это подаётся как художественное решение, прямое признание: да, брали, и что? Но ведь это и есть главная проблема: персонаж не был написан как оригинальный, он был заимствован, адаптирован. Просто наш русский Антон Чигур оказался не в мексиканской пустыне, работая на наркокартель, а в тюрьме особого режима.

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