«Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Кажется, у нашего кинематографа появился новый экспортный хит. И нет, это не очередной костюмированный эпос – это леденящий душу триллер «Аутсорс», который только что признали лучшим на международной арене.

Речь идёт не об очередном фесте-однодневке, которые плодятся, аки грибы после дождя, а о шведском Stockholm City Film Festival – уважаемом фестивале, стартовавшем еще в 1990 году. Именно там российская работа взяла главный приз в номинации «Лучший веб- или телесериал».

Что же так впечатлило европейских зрителей? Сюжет, от которого кровь стынет в жилах даже в тысячах километров от Камчатки.

Действие переносит нас в 1996 год. Герой Ивана Янковского – тюремный надзиратель Константин – обнаруживает в законодательстве «лазейку» и строит чудовищный бизнес. Он предлагает родственникам жертв маньяков и убийц лично привести смертный приговор в исполнение. За деньги.

Иностранные зрители в отзывах отмечают, что финал сериала буквально бросает в дрожь. Один из пользователей IMDb пишет, что не ожидал, что сюжет сложится именно так:

«Сериал поразил меня финалом, в котором победителем оказался человек, боровшийся за справедливость весь сериал. Костя – лучший персонаж, безо всяких моральных принципов. Это шедевр российского кино».

Французский зритель с Letterboxd, в свою очередь, с иронией замечает:

«Ты убиваешь от имени государства? Перепоручи эти полномочия – найдутся люди, которые с большей охотой уничтожат человеческую грязь. Не забудь попросить пару рублей, конечно».

Теперь у нас есть официальное подтверждение – в России научились снимать сериалы, которые способны покорить и заставить содрогнуться даже искушённую европейскую публику.

Ранее мы писали: Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри