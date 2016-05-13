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Постер сериала Зеркало ведьмы
Постер сериала Зеркало ведьмы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Зеркало ведьмы

Зеркало ведьмы (2016 - 2016)

Manyeo Bogam 18+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Королева Шим не могла подарить августейшему супругу желанного наследника. В погоне за мечтой стать матерью она перепробовала множество средств: самые известные лекари, шаманы, сложные ритуалы. Однако ничто не приносило желанного результата. В отчаянии королева решается прибегнуть к тёмной магии одной ведьмы. Колдовство срабатывает, и скоро в королевской семье рождаются близнецы. Желая сохранить всё в тайне, королева решает убить молодую шаманку. Преданная волшебница проклинает новорождённых принца и принцессу, предрекая им жизнь в мучениях. Из-за проклятия красавица принцесса Со Ри выросла вдали от семьи и родного брата, которого не коснулась чёрная магия. У девушки редкий дар, но приносит он лишь несчастья. В поисках способа снять проклятие, Со Ри знакомится с молодым лекарем Хо Джуном.

В ролях
В ролях
Юн Щи-юн
Ли Сон-джэ
Ли Сон-джэ
Ким Сэ-рон
Ли Джи-хун
Чо Даль-хван
Чо Даль-хван
Пак Сэ-джин
Пак Сэ-джин
Все актеры и съемочная группа
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Корейские дорамы Корейские дорамы

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Зеркало ведьмы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
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