Королева Шим не могла подарить августейшему супругу желанного наследника. В погоне за мечтой стать матерью она перепробовала множество средств: самые известные лекари, шаманы, сложные ритуалы. Однако ничто не приносило желанного результата. В отчаянии королева решается прибегнуть к тёмной магии одной ведьмы. Колдовство срабатывает, и скоро в королевской семье рождаются близнецы. Желая сохранить всё в тайне, королева решает убить молодую шаманку. Преданная волшебница проклинает новорождённых принца и принцессу, предрекая им жизнь в мучениях. Из-за проклятия красавица принцесса Со Ри выросла вдали от семьи и родного брата, которого не коснулась чёрная магия. У девушки редкий дар, но приносит он лишь несчастья. В поисках способа снять проклятие, Со Ри знакомится с молодым лекарем Хо Джуном.