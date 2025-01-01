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Лучшие дорамы про богов и демонов

Погрузитесь в мир мистики и фантазии с лучшими дорамами, где боги, демоны и духи становятся главными героями. Эти истории переплетают древние легенды, магические силы и человеческие чувства, создавая захватывающий сюжет, полный интриг, приключений и романтики.

Что вас ждёт в этой подборке?
✨ Боги и духи, живущие среди людей

🔥 Демоны и тёмные силы, сражающиеся за власть

💖 Романтика сквозь века, преодолевающая судьбу

🌀 Магия и перевоплощения, изменяющие жизни героев

Откройте для себя дорамы, где грань между миром людей и сверхъестественным исчезает, а любовь и судьба правят вселенной! 💫

Все 14 Онлайн
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Мой демон
Мой демон
драма, фэнтези, мелодрама 2023, Южная Корея
0.0
Последний бессмертный
Последний бессмертный
драма, фэнтези, мелодрама 2023, Китай
0.0
Светлый пепел луны
Светлый пепел луны
фэнтези, мелодрама 2023, Китай
0.0
Любовь во время звездопада
Любовь во время звездопада
фэнтези, мелодрама 2023, Китай
0.0
Любовь между Феей и Дьяволом
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический 2022, Китай
0.0
Разрушение к Вашим услугам
Разрушение к Вашим услугам
драма, фэнтези, мелодрама 2021, Южная Корея
0.0
Мой сосед – кумихо
Мой сосед – кумихо
фэнтези, мелодрама 2021, Южная Корея
0.0
История девятихвостого лиса
История девятихвостого лиса
мелодрама, фэнтези 2020, Южная Корея
9.0
Любовь ручной работы
Любовь ручной работы
драма, фэнтези, мелодрама 2020, Южная Корея
0.0
Невеста речного Бога
Невеста речного Бога
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
0.0
Хваюги
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
0.0
Путешествие цветка
Путешествие цветка
фэнтези, мелодрама, исторический 2015, Китай
0.0
Книга семьи Гу
Книга семьи Гу
драма, фэнтези, исторический 2013, Южная Корея
0.0
Моя девушка — кумихо
Моя девушка — кумихо
комедия, фэнтези, мелодрама 2010, Южная Корея
0.0
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Жанр
Все Фэнтези Мелодрама Драма Исторический Комедия
Страна
Все Китай Южная Корея
Год
Все 2010-2019 2020-2025

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