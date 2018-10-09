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Постер к 4-му сезону сериала Токийский гуль
Киноафиша Сериалы Токийский гуль Сезоны Сезон 4

Tokyo Ghoul 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Токийский гуль»

В 4-м сезоне сериала «Токийский Гуль» продолжается история о компании GGC. Следователи, которые борются с гулями, продолжают исследовать все, что связано с монстрами. Они одержимы желанием найти способ одержать над ними победу. Главный герой продолжает сталкиваться со множеством преград на своем пути, проходить испытания и одерживать верх над неприятелями. Кроме того, юноше вновь предстоит битва с самим собой. После операции его постоянно разрывают мучительные противоречия – между добром и человеческой стороной его натуры и безжалостной сущностью гуля, который жаждет плоти и крови.

Список серий 4-го сезона сериала «Токийский гуль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Place: И вновь Place: And So, Once Again
Сезон 4 Серия 1
9 октября 2018
VOLT: Белая тьма Volt: White Darkness
Сезон 4 Серия 2
16 октября 2018
union: Перекрёстная игра union: Close Game
Сезон 4 Серия 3
23 октября 2018
vive: Сломленный Vive: Those Left Behind
Сезон 4 Серия 4
30 октября 2018
MovE: Встреча с бродягой Move: Confluence, Confusion
Сезон 4 Серия 5
6 ноября 2018
FACE: Великолепие Face: Effulgence
Сезон 4 Серия 6
13 ноября 2018
proof: Узы proof: Bonds
Сезон 4 Серия 7
20 ноября 2018
incarnation: Пробуждённое дитя incarnation: Awakened Child
Сезон 4 Серия 8
27 ноября 2018
morse: Напоминание Morse: Remembrances
Сезон 4 Серия 9
4 декабря 2018
call: Конец трагедии call: The Far Side of Tragedy
Сезон 4 Серия 10
11 декабря 2018
ACT: Столкновение ACT: Encounters
Сезон 4 Серия 11
18 декабря 2018
Финал The Final Episode
Сезон 4 Серия 12
25 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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