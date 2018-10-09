В 4-м сезоне сериала «Токийский Гуль» продолжается история о компании GGC. Следователи, которые борются с гулями, продолжают исследовать все, что связано с монстрами. Они одержимы желанием найти способ одержать над ними победу. Главный герой продолжает сталкиваться со множеством преград на своем пути, проходить испытания и одерживать верх над неприятелями. Кроме того, юноше вновь предстоит битва с самим собой. После операции его постоянно разрывают мучительные противоречия – между добром и человеческой стороной его натуры и безжалостной сущностью гуля, который жаждет плоти и крови.