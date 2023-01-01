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Токийский гуль, список сезонов

Tokyo Ghoul 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Токийский гуль»
Токийский гуль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 3 июля 2014 - 18 сентября 2014
 
Токийский гуль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 8 января 2015 - 26 марта 2015
 
Токийский гуль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 3 апреля 2018 - 19 июня 2018
 
Токийский гуль - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 9 октября 2018 - 25 декабря 2018
 
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