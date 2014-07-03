В 1-м сезоне сериала «Токийский Гуль» главным героем оказывается студент колледжа по имени Канэки. Он знакомится с обаятельной девушкой, которой тоже нравится читать книги, и зовет ее на романтическое свидание. Однако приятный вечер заканчивается несчастным случаем, в результате которого главный герой попадает в больницу. Там врачи борются за его жизнь и экстренно делают истекающему кровью пациенту операцию. Когда молодой человек пришел в себя, он выяснил, что ему сделали трансплантацию органов гуля. Эти создания очень похожи на людей, однако гораздо меньше чувствительны к боли. Зато они значительно выносливее и сильнее физически.