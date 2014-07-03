Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальчик и птица" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Токийский гуль
Киноафиша Сериалы Токийский гуль Сезоны Сезон 1

Tokyo Ghoul 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Токийский гуль»

В 1-м сезоне сериала «Токийский Гуль» главным героем оказывается студент колледжа по имени Канэки. Он знакомится с обаятельной девушкой, которой тоже нравится читать книги, и зовет ее на романтическое свидание. Однако приятный вечер заканчивается несчастным случаем, в результате которого главный герой попадает в больницу. Там врачи борются за его жизнь и экстренно делают истекающему кровью пациенту операцию. Когда молодой человек пришел в себя, он выяснил, что ему сделали трансплантацию органов гуля. Эти создания очень похожи на людей, однако гораздо меньше чувствительны к боли. Зато они значительно выносливее и сильнее физически.

Список серий 1-го сезона сериала «Токийский гуль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Трагедия Tragedy
Сезон 1 Серия 1
3 июля 2014
Перерождение Incubation
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2014
Голубь Dove
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2014
Ужин Supper
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2014
Шрам Scars
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2014
Ливень Cloudburst
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2014
Плен Captivity
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2014
Цикл Circular
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2014
Птичья клетка Birdcage
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2014
Аогири Aogiri
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2014
Боевой дух High Spirits
Сезон 1 Серия 11
11 сентября 2014
Гуль Ghoul
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Бедный Жорж Милославский: настоящая концовка «Ивана Васильевича» была слишком жестокой
Марат из «Слова пацана» играл в другой криминальной драме: более жестокий сериал
Мамой Ванечки из «Бригады» оказалась известная актриса: точно видели, но не знали
Блистал в Каннах и работал на стройке: этот актер был мужем Светличной (фото)
Фильм «Собака на сене» основан на реальных событиях: даже советская картина не такая интересная
Ее обожал весь СССР: Настеньку в «Морозко» мечтала сыграть другая актриса
Не те, кем кажутся: этим 5 знакам зодиака нельзя доверять
Предъявила младенца на руках: пожилая жена Виторгана принимает поздравления
За границей раскритиковали «Служебный роман»: почему фильм лучше бы запретить
За границей о них не слышали: без этих советских продуктов мы уже не представляем свою жизнь
«Наши дети»: скорбящая Пахмутова появилась на людях в неожиданной компании
Особенная сестра Водяновой: как выглядит красавица, судьбу которой сгубила неизлечимая болезнь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше