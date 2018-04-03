В 3-м сезоне сериала «Токийский Гуль» Гуль Торсо терзает мертвые тела женщин. Начинается расследование случившегося. Урие и Ширазу сталкиваются с низеньким информатором, который обозначает странную стоимость за свои услуги. Во время тяжелого поединка Сасаки побеждает Змея и сбрасывает с него маску. Но то, что он обнаруживает под ней, повергает его в ужас. Урие хочет повысить свой уровень и ради этого отправляется на особую процедуру. Тем временем Хайсэ с единомышленниками принимает участие в расследовании, желая добраться до Щелкунчика. Муцуки и Дзюдзо оказываются в здании, где идет аукцион, в качестве лотов.