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Постер к 3-му сезону сериала Токийский гуль
Киноафиша Сериалы Токийский гуль Сезоны Сезон 3

Tokyo Ghoul 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Токийский гуль»

В 3-м сезоне сериала «Токийский Гуль» Гуль Торсо терзает мертвые тела женщин. Начинается расследование случившегося. Урие и Ширазу сталкиваются с низеньким информатором, который обозначает странную стоимость за свои услуги. Во время тяжелого поединка Сасаки побеждает Змея и сбрасывает с него маску. Но то, что он обнаруживает под ней, повергает его в ужас. Урие хочет повысить свой уровень и ради этого отправляется на особую процедуру. Тем временем Хайсэ с единомышленниками принимает участие в расследовании, желая добраться до Щелкунчика. Муцуки и Дзюдзо оказываются в здании, где идет аукцион, в качестве лотов.

Список серий 3-го сезона сериала «Токийский гуль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Охотники START: Those Who Hunt
Сезон 3 Серия 1
3 апреля 2018
Частица member: Fragments
Сезон 3 Серия 2
10 апреля 2018
Накануне fresh: Eve
Сезон 3 Серия 3
17 апреля 2018
Аукцион MAIN: Auction
Сезон 3 Серия 4
24 апреля 2018
Кровавая ночь PresS: Night of Scattering
Сезон 3 Серия 5
1 мая 2018
Последствия turn: In the End
Сезон 3 Серия 6
8 мая 2018
Память о былом mind: Days of Recollections
Сезон 3 Серия 7
15 мая 2018
Суета TAKe: One Who Writhes
Сезон 3 Серия 8
22 мая 2018
Призрак play: Departed Spirit
Сезон 3 Серия 9
29 мая 2018
Колебания think: Sway
Сезон 3 Серия 10
5 июня 2018
Потерянный writE: The Absent One
Сезон 3 Серия 11
12 июня 2018
Рассвет Beautiful Dream: Daybreak
Сезон 3 Серия 12
19 июня 2018
График выхода всех сериалов
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