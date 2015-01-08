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Постер к 2-му сезону сериала Токийский гуль
Киноафиша Сериалы Токийский гуль Сезоны Сезон 2

Tokyo Ghoul 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Токийский гуль»

Во 2-м сезоне сериала «Токийский Гуль» Амон настойчиво желает присоединиться к Синохаре и Куроиве в поединке с Совой. Ёмо, Цукияма и Ута вступают в схватку с Норо, которому есть чем удивить своих противников. Он вовсе не такой простой, как казалось поначалу. После того как Канэки покинул его, Тока пытается найти утешение в обучении. Не успев прийти в себя от потерь, УБГ готовится к следующему бою. Представители преступной группировки «Дерево Аогири» совершают нападение на тюремный автобус УБГ. В «Антэйку» приходит известие о том, что Канэки принимает участие в нападении, но Тока и Хинами относятся к этому по-разному.

Список серий 2-го сезона сериала «Токийский гуль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Новая волна New Surge
Сезон 2 Серия 1
8 января 2015
Танцующие цветы Dancing Flowers
Сезон 2 Серия 2
15 января 2015
Висельник Hangman
Сезон 2 Серия 3
22 января 2015
Глубоко внутри Deeper Layers
Сезон 2 Серия 4
29 января 2015
Раскол Rift
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2015
Тысяча путей Thousand Paths
Сезон 2 Серия 6
12 февраля 2015
Проникновение Permeation
Сезон 2 Серия 7
19 февраля 2015
Старая девятка Old Nines
Сезон 2 Серия 8
26 февраля 2015
Затишье в городе City in Waiting
Сезон 2 Серия 9
5 марта 2015
Последний дождь Last Rain
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2015
Море цветов Deluge of Flowers
Сезон 2 Серия 11
19 марта 2015
Кэн Ken
Сезон 2 Серия 12
26 марта 2015
График выхода всех сериалов
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