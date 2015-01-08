Во 2-м сезоне сериала «Токийский Гуль» Амон настойчиво желает присоединиться к Синохаре и Куроиве в поединке с Совой. Ёмо, Цукияма и Ута вступают в схватку с Норо, которому есть чем удивить своих противников. Он вовсе не такой простой, как казалось поначалу. После того как Канэки покинул его, Тока пытается найти утешение в обучении. Не успев прийти в себя от потерь, УБГ готовится к следующему бою. Представители преступной группировки «Дерево Аогири» совершают нападение на тюремный автобус УБГ. В «Антэйку» приходит известие о том, что Канэки принимает участие в нападении, но Тока и Хинами относятся к этому по-разному.