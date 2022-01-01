Телеканал Jiangsu TV

Jiangsu TV — китайский региональный телеканал с центром вещания в Нанкине, основан в 1997 году. Эфир состоит из передач на мандаринском языке. Одно из самых популярных шоу — Kunlun Fight, некоторые эпизоды были сняты в России.
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