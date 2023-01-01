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Постер сериала Те, кто читают мысли зла
Киноафиша Сериалы Те, кто читают мысли зла Сезоны

Те, кто читают мысли зла, список сезонов

Agui Maeumeul Ilgneun Jadeul 16+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Список сезонов сериала «Те, кто читают мысли зла»
Те, кто читают мысли зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 14 января 2022 - 12 марта 2022
 
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