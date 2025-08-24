Оповещения от Киноафиши
Король и завоеватель 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Король и завоеватель
King and Conqueror
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

5.6
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb

Список серий сериала Король и завоеватель

Сезон 1
Приглашение Invitation
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2025
Грехи отцов The Sins of the Father
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2025
Братья Brothers
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2025
Да будет так So Be It
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2025
Зверь в зеркале The Beast in the Mirror
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2025
Ущерб Damage
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2025
Стоимость войны Cost of War
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2025
Рука Бога The Hand of God
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2025
