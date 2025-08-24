Оповещения от Киноафиши
Король и завоеватель 2025, 1 сезон

Король и завоеватель 2025, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
King and Conqueror
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 августа 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
5.6
11
голосов
5.9
IMDb
Список серий сериала Король и завоеватель
Сезон 1
Приглашение
Invitation
Сезон 1
Серия 1
24 августа 2025
Грехи отцов
The Sins of the Father
Сезон 1
Серия 2
24 августа 2025
Братья
Brothers
Сезон 1
Серия 3
24 августа 2025
Да будет так
So Be It
Сезон 1
Серия 4
24 августа 2025
Зверь в зеркале
The Beast in the Mirror
Сезон 1
Серия 5
24 августа 2025
Ущерб
Damage
Сезон 1
Серия 6
24 августа 2025
Стоимость войны
Cost of War
Сезон 1
Серия 7
24 августа 2025
Рука Бога
The Hand of God
Сезон 1
Серия 8
24 августа 2025
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667