Мама-Кошка готовит сырные палочки дома за 15 минут: гораздо вкуснее любого фаст-фуда

Эти три крутых коротких сериала про женщин я посмотрела до финала на одном дыхании: лучшая программа на праздники

Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов

Один кадр, одна причёска, пять фильмов: сможете вспомнить кинохиты СССР по сценам с парикмахерами? (тест)

«Перебор!»: из «Бриллиантовой руки» в последний момент вырезали эпичный момент с Мироновым – комедия превратилась бы в Sci-Fi

«Никому повторить не удалось»: сам Спилберг без ума от этих двух советских картин – чиновники СССР их терпеть не могли

«Первому отделу» точно не нужен 6 сезон: 3 причины забыть Брагина с Шибановым, как самый страшный сон

«Меня охватил ужас»: легендарную сцену с рыданиями Макконахи в «Интерстелларе» сняли с первого дубля, но какой ценой…

Старые герои исчезли — 15 лет коту под хвост: «Астрал» полностью меняет курс франшизы — с новыми демонами и шансом на кроссовер

Этому детективу из СССР уже 50+ лет, а он все еще «лучше, чем у англичан»: всего 2.5 часа, а впечатлений хватит на долгие годы