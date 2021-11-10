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Меланхолия
Сезоны
Сезон 1
Melancholia
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
10 ноября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
16
Продолжительность сезона
18 часов 40 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Меланхолия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
10 ноября 2021
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
11 ноября 2021
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
17 ноября 2021
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
18 ноября 2021
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
24 ноября 2021
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
25 ноября 2021
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
1 декабря 2021
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
2 декабря 2021
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
8 декабря 2021
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
9 декабря 2021
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
15 декабря 2021
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
16 декабря 2021
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
22 декабря 2021
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
23 декабря 2021
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
29 декабря 2021
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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