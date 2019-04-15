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Постер сериала Не женская работа
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Киноафиша Сериалы Не женская работа

Не женская работа (2019 - 2019)

Не жіноча праця 18+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 17 часов 40 минут

О чем сериал

Старший следователь прокуратуры Светлана возвращается в родную деревню, где происходит загадочное убийство. Все подозрения падают на её бывшего одноклассника и первую любовь. Увлекательный деревенский детектив с Алёной Коломиной.

Света привыкла жить на работе. Она высоко продвинулась в правоохранительных органах, но за карьеру пришлось дорого заплатить. Брак распался, сын жалуется на недостаток внимания, а одинокая мать тяжело болеет. Бросив все дела, Света приезжает её навестить. Тем временем «первый парень в округе» и старый Светин знакомый Савва попадает в тяжёлую ситуацию. Его обвиняют в убийстве односельчанина, с которым он поссорился накануне. И кто теперь восстановит справедливость, как не блестящая следовательница из столицы?

В ролях
В ролях
Алёна Коломина
Алёна Коломина
Антон Батырев
Антон Батырев
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Константин Войтенко
Игорь Головин
Алексей Зубков
Алексей Зубков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Не женская работа - Сезон 1 Сезон 1
2019, 12 эпизодов
 
Не женская работа - Сезон 2 Сезон 2
2019, 8 эпизодов
 
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