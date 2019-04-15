Старший следователь прокуратуры Светлана возвращается в родную деревню, где происходит загадочное убийство. Все подозрения падают на её бывшего одноклассника и первую любовь. Увлекательный деревенский детектив с Алёной Коломиной.

Света привыкла жить на работе. Она высоко продвинулась в правоохранительных органах, но за карьеру пришлось дорого заплатить. Брак распался, сын жалуется на недостаток внимания, а одинокая мать тяжело болеет. Бросив все дела, Света приезжает её навестить. Тем временем «первый парень в округе» и старый Светин знакомый Савва попадает в тяжёлую ситуацию. Его обвиняют в убийстве односельчанина, с которым он поссорился накануне. И кто теперь восстановит справедливость, как не блестящая следовательница из столицы?