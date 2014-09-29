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Мужское / Женское (2014 - …)

Muzhskoe / Zhenskoe 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 381 час 0 минут
О чем телешоу

Ежедневное ток-шоу об отношениях полов «Мужское / Женское» выходит в эфир на «Первом канале». В каждом выпуске мэтр отечественного телевидения Александр Гордон и его соведущие рассматривают один частный случай, который привел к серьезным разногласиям в семье. Причины разладов разнятся от истории к истории. Программа затрагивает самые разнообразные темы, которые влияют на отношения пар: секс, психологические различия людей, здоровье и многие другие аспекты жизни. Ведущие попробуют разобраться в широком ряде проблем и личным примером покажут, насколько отличаются точки зрения мужчин и женщин.

В ролях
В ролях
Александр Гордон
Александр Гордон
Юлия Барановская
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Мужское / Женское - Сезон 1 Сезон 1
2014, 65 эпизодов
Мужское / Женское - Сезон 2 Сезон 2
2015, 46 эпизодов
Мужское / Женское - Сезон 3 Сезон 3
2016, 51 эпизод
Мужское / Женское - Сезон 4 Сезон 4
2017, 1 эпизод
Мужское / Женское - Сезон 5 Сезон 5
TBA,
Мужское / Женское - Сезон 6 Сезон 6
2019, 152 эпизода
Мужское / Женское - Сезон 7 Сезон 7
2020, 66 эпизодов
Мужское / Женское - Сезон 8 Сезон 8
TBA,
Мужское / Женское - Сезон 9 Сезон 9
TBA,
Кадры из телешоу
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