Ежедневное ток-шоу об отношениях полов «Мужское / Женское» выходит в эфир на «Первом канале». В каждом выпуске мэтр отечественного телевидения Александр Гордон и его соведущие рассматривают один частный случай, который привел к серьезным разногласиям в семье. Причины разладов разнятся от истории к истории. Программа затрагивает самые разнообразные темы, которые влияют на отношения пар: секс, психологические различия людей, здоровье и многие другие аспекты жизни. Ведущие попробуют разобраться в широком ряде проблем и личным примером покажут, насколько отличаются точки зрения мужчин и женщин.