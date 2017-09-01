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Мужское / Женское, список сезонов
Muzhskoe / Zhenskoe
16+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Первый канал
Список сезонов телешоу «Мужское / Женское»
Сезон 1
65 эпизодов
29 сентября 2014 - 27 декабря 2016
Сезон 2
46 эпизодов
12 января 2015 - 2 марта 2020
Сезон 3
51 эпизод
11 января 2016 - 23 сентября 2016
Сезон 4
1 эпизод
1 сентября 2017
Сезон 5
TBA
Сезон 6
152 эпизода
14 марта 2019 - 26 декабря 2019
Сезон 7
66 эпизодов
9 января 2020 - 3 марта 2020
Сезон 8
TBA
Сезон 9
TBA
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