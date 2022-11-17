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Жены в бегах
Сезоны
Сезон 1
La Rebelión
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 ноября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 54 минуты
Список серий 1-го сезона сериала «Жены в бегах»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вдали от дома
Lejos de casa
Сезон 1
Серия 1
17 ноября 2022
Планы побега
Planes de escape
Сезон 1
Серия 2
17 ноября 2022
Дуда
Dudas
Сезон 1
Серия 3
24 ноября 2022
Секрет раскрыт
Secreto descubierto
Сезон 1
Серия 4
1 декабря 2022
Кризис
Crisis
Сезон 1
Серия 5
8 декабря 2022
Ближе к дому
Más cerca
Сезон 1
Серия 6
15 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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