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Сериалы
Свидетельства паранормального
Сезоны
Сезон 8
Strange Evidence
18+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
22 августа 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 8-го сезона сериала «Свидетельства паранормального»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
НЛО над штатом Миссури
UFO over Missouri
Сезон 8
Серия 1
22 августа 2023
Бразильский огненный шар
Brazilian Fireball
Сезон 8
Серия 2
29 августа 2023
Взрывная свадьба в Саудовской Аравии
Explosive Saudi Wedding
Сезон 8
Серия 3
5 сентября 2023
Французский замок с привидениями
Haunted French Chateau
Сезон 8
Серия 4
12 сентября 2023
Коста-риканский горбун
Costa Rican Hunchback
Сезон 8
Серия 5
19 сентября 2023
Загадка японской русалки
Japanese Mermaid Mystery
Сезон 8
Серия 6
26 сентября 2023
Загадочный метеор над Шотландией
Mystery Meteor Over Scotland
Сезон 8
Серия 7
3 октября 2023
Голый суперсолдат в Вашингтоне.
Naked Super Soldier in Washington D.C.
Сезон 8
Серия 8
10 октября 2023
Придорожный ад
Roadside Inferno
Сезон 8
Серия 9
17 октября 2023
Турист из Тумстоуна
Tombstone Tourist
Сезон 8
Серия 10
24 октября 2023
График выхода всех сериалов
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