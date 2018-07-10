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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Сериалы
Свидетельства паранормального
Сезоны
Сезон 2
Strange Evidence
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
10 июля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
12
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
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Список серий 2-го сезона сериала «Свидетельства паранормального»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Урод из глубины
Freak of the Deep
Сезон 2
Серия 1
10 июля 2018
Американское Лохнесское чудовище
America's Loch Ness Monster
Сезон 2
Серия 2
17 июля 2018
Проклятие сокровищ майя
Curse of the Mayan Treasure
Сезон 2
Серия 3
24 июля 2018
Ворота в ад
Gateway to Hell
Сезон 2
Серия 4
31 июля 2018
Возвращение ледяного монстра
Return of the Ice Monster
Сезон 2
Серия 5
7 августа 2018
Чудовище, которое съело челюсти
The Beast That Ate Jaws
Сезон 2
Серия 6
14 августа 2018
Судный день в Йеллоустоуне
Doomsday at Yellowstone
Сезон 2
Серия 7
21 августа 2018
Знамение Кровавой реки
The Omen of Blood River
Сезон 2
Серия 8
28 августа 2018
Гнев Тора
Wrath of Thor
Сезон 2
Серия 9
4 сентября 2018
Проклятие паука-монстра
Curse of the Monster Spider
Сезон 2
Серия 10
11 сентября 2018
Инцидент в зоне 51
The Incident at Area 51
Сезон 2
Серия 11
18 сентября 2018
Полуночный поезд в ад
Midnight Train to Hell
Сезон 2
Серия 12
25 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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