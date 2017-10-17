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Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Постер сериала Свидетельства паранормального
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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8 постеров
Киноафиша Сериалы Свидетельства паранормального

Свидетельства паранормального (2017 - …)

Strange Evidence 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Science
Продолжительность сериала 83 часа 0 минут

О чем сериал

Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.7 IMDb
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Сезоны
Свидетельства паранормального - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 11 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 10 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 10 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2022, 10 эпизодов
 
Свидетельства паранормального - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2023, 10 эпизодов
 
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