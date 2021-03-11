Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Киноафиша
Сериалы
Свидетельства паранормального
Сезоны
Сезон 5
Strange Evidence
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
11 марта 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18+
Смотрите за 1
Список серий 5-го сезона сериала «Свидетельства паранормального»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Дверь к нежити
Door to the Undead
Сезон 5
Серия 1
11 марта 2021
Эффект экзорцизма
The Exorcist Effect
Сезон 5
Серия 2
18 марта 2021
Нападение неандертальца на снежного человека
Neanderthal Bigfoot Attack
Сезон 5
Серия 3
25 марта 2021
Знамение сатанинского венца
Omen of Satan's Crown
Сезон 5
Серия 4
1 апреля 2021
Призрачный гонщик из ада
Ghost Rider from Hell
Сезон 5
Серия 5
8 апреля 2021
Проклятие огня дракона
Curse of the Dragon's Fire
Сезон 5
Серия 6
15 апреля 2021
Одержимый пришельцем
Possessed by an Alien
Сезон 5
Серия 7
22 апреля 2021
Месть чудовищного волка
Revenge of the Monster Wolf
Сезон 5
Серия 8
29 апреля 2021
Пришелец в раю
Alien in Paradise
Сезон 5
Серия 9
6 мая 2021
Тайна лицевого паразита
Mystery of the Face Parasite
Сезон 5
Серия 10
13 мая 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить