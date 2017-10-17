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Киноафиша Сериалы Свидетельства паранормального Сезоны Сезон 1

Strange Evidence 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Список серий 1-го сезона сериала «Свидетельства паранормального» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Проклятие Осириса Curse of Osiris
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2017
Атака огненного дьявола Attack of the Fire Devil
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2017
Погоня за снежным человеком Chasing Bigfoot
Сезон 1 Серия 3
31 октября 2017
Болото Судного дня The Doomsday Swamp
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2017
Ночь чупакабры Night of the Chupacabra
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2017
Монстр глубины Monster of the Deep
Сезон 1 Серия 6
21 ноября 2017
Оборотень в джунглях Jungle Werewolf
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2017
Озеро мертвых Lake of the Dead
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2017
Призрак в бездне Ghost in the Abyss
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2017
Вампир внизу Vampire Down Under
Сезон 1 Серия 10
19 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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