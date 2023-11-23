Надя – лучший кондитер города и владелица кафе, на открытие которого ей пришлось взять кредит, заложив свою маленькую квартирку, где она живет с мужем. Совладелицей кафе является ее подруга Зоя – она занимается продвижением и мечтает, чтобы их дело стало успешнее. И на это есть все шансы – влиятельный предприниматель Карташов выбирает заведение Нади для празднования пятилетия дочери, на банкет приглашены лучшие люди города.

Однако вечер превращается в абсолютную катастрофу – у именинницы случается приступ аллергии. Карташов в ярости, он решительно настроен наказать Надю. На этом несчастья не заканчиваются – ее сестра погибла в аварии, племянница осталась сиротой, а муж изменил с ее лучшей подругой…