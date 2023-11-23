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Постер сериала Счастье на десерт
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Киноафиша Сериалы Счастье на десерт

Счастье на десерт (2023 - 2023)

Schaste na desert 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Надя – лучший кондитер города и владелица кафе, на открытие которого ей пришлось взять кредит, заложив свою маленькую квартирку, где она живет с мужем. Совладелицей кафе является ее подруга Зоя – она занимается продвижением и мечтает, чтобы их дело стало успешнее. И на это есть все шансы – влиятельный предприниматель Карташов выбирает заведение Нади для празднования пятилетия дочери, на банкет приглашены лучшие люди города.

Однако вечер превращается в абсолютную катастрофу – у именинницы случается приступ аллергии. Карташов в ярости, он решительно настроен наказать Надю. На этом несчастья не заканчиваются – ее сестра погибла в аварии, племянница осталась сиротой, а муж изменил с ее лучшей подругой…

В ролях
В ролях
Янина Исаичкина
Владимир Бутенко
Владимир Бутенко
Александр Шестопалов
Яна Чигир
Мария Фелянина
Мария Фелянина
Вячеслав Воронцов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Счастье на десерт - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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