«Не хуже фильмов Финчера»: лишь 3 новых российских сериала ни в чем не уступают западным хитам — хоть завтра продавай на Netflix
«Не хуже фильмов Финчера»: лишь 3 новых российских сериала ни в чем не уступают западным хитам — хоть завтра продавай на Netflix Все три проекта — безысходность и хтонь, но каждый по-своему.
29 июня 2025 17:09
Второму сезону — быть? «Гипнозис» получил шокирующий финал — до последнего казалось, что будет хэппи-энд
Второму сезону — быть? «Гипнозис» получил шокирующий финал — до последнего казалось, что будет хэппи-энд Проект, скорее, удался, чем нет, и последние серии точно достойны внимания.
26 мая 2025 14:44
Без «Метода» и «Нюхача»: 5 детективов, похожих на новинку «Гипнозис» — можно посмотреть в ожидании свежих серий
Без «Метода» и «Нюхача»: 5 детективов, похожих на новинку «Гипнозис» — можно посмотреть в ожидании свежих серий Раскрывать преступления здесь помогают сверхспособности, обострившиеся чувства и... математика.
15 апреля 2025 15:13
«Шерлок» и «Зачарованные» в одном флаконе: про этот российский детектив с Кяро знают не все — еще успеете наверстать первые серии
«Шерлок» и «Зачарованные» в одном флаконе: про этот российский детектив с Кяро знают не все — еще успеете наверстать первые серии Проект вышел недавно — рассказываем, кому зайдет новинка, и когда ждать новых эпизодов.
11 апреля 2025 08:27
«Гипнозис» оказался почти идеальным сериалом для фанатов Кинга: и даже напоминает одну из лучших его экранизаций Завязка похожая, но затем сюжеты встают на разные пути.
4 апреля 2025 08:56
