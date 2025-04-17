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Отзывы о сериале «Гипнозис»
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Вика Блонда
17 апреля 2025, 12:18
Оценка
Сразу скажу – сериал классный. Если любите мистику и детектив, то надо смотреть. Страхов, Бершауэр и Кяро – это выстрел в десятку. Кастинг-директор может смело требовать премию. Вообще, мой фаворит здесь Виталий Белозеров, которого играет Страхов. Его герой читает мысли и сделал карьеру частного сыщика. Хотелось бы мне такой дар иметь, но не судьба) Он только в глаза человеку взглянет и все мысли прочитает. Это очень круто! Но даже при таком раскладе он все равно нарывается на серьезные проблемы. И его друзья тоже не отстают – они все в одной связке. Только решили одну проблему, как наваливается новая, и так по кругу. Лия и ее наставник знают, что делают и получают от этого кайф. Только мне пока не совсем понятна их мотивация. Интересно, когда же нам все уже раскроют. Не могу дождаться!
17 апреля 2025, 12:18
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 22:57
в ответ на сообщение
Вика Блонда от 17 апреля 2025, 12:18
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
30 апреля 2025, 22:57
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