Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

Детективные истории в России не заканчиваются на хитах от НТВ: создатели все смелее играют с жанрами, добавляют элементы мистики, психологической драмы и даже черного юмора. В итоге зрители получают не просто классические расследования, а многослойные истории, где за тайнами преступлений скрываются не менее захватывающие судьбы героев.

Собрали несколько сериалов последних лет, которые точно стоит взять на заметку. И в каждом не больше 12 серий — так что управитесь за один вечер.

«Подслушано в Рыбинске» (2024)

Обычный журналист провинциальной газеты Юра пишет скучные заметки — пока его жизнь не переворачивается с ног на голову. Во время эпилептических приступов он начинает видеть преступления, которые вот-вот произойдут в Рыбинске. Теперь он — единственный, кто может предотвратить убийства.

Но чем дальше он лезет в расследования, тем больше рискует: в один момент Юра сам оказывается под подозрением. Атмосфера провинциального города, странные видения и напряженная интрига сделали сериал настоящей находкой — на «Кинопоиске» он получил крепкие 8 баллов.

«Оперативная память» (2025)

Майор Багрышев всю жизнь ловил преступников, но теперь его подводит собственная память: болезнь постепенно стирает важные детали. К нему прикрепляют стажера Соломатина, и сначала это выглядит как издевка, но вскоре они заключают негласный договор: Багрышев делится опытом, а Соломатин становится его «оперативной памятью», подчищая промахи.

Вместе они находят тела, убийство которых указывает на почерк маньяка, которого Багрышев вроде бы давно прикончил. Напряженный дуэт ветерана и новичка в борьбе со временем и собственной памятью держит в напряжении до финала. Оценка зрителей — 7,4.

«Майор и Меймун» (2024)

Здесь жанр переворачивается с ног на голову. Майор — не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Его жизнь была размеренной и строгой, пока одна ошибка не отправила его не за стол в кабинете, а в Туапсе.

Вместо увольнения он получает необычного напарника — обезьянку по кличке Меймун. И да, вместе они ловят преступников на южном побережье. В сериале всего восемь эпизодов, и это бодрый микс детектива и авантюрной комедии. Оценка — 7,5.

«Злые люди» (2025)

1895 год, Нижний Новгород. Город готовится к ярмарке, но спокойствие рушит убийство богатейшего человека губернии. За дело берется сыскарь Алексей Лыков, которому предстоит столкнуться с противником куда более страшным, чем он ожидал.

Исторический антураж, напряженное расследование и моральный выбор героя, который готов поставить на кон все ради правды. Сериал уже оценили на 7,3.

«Гипнозис» (2025)

Что, если сыщики обладали бы сверхспособностями? Частный детектив Белозеров читает мысли, адвокат Орехов видит будущее, а священник отец Григорий — прошлое. Вместе они неуязвимы, и жизнь кажется идеальной.

Но появляется враг, который знает их общий страшный секрет и намерен мстить. На «Кинопоиске» — 7,1, и это тот случай, когда фантастика только усиливает напряжение расследований.

Со всеми этими историями скучать зрителю точно не придется. Запоминайте, чтобы потом не терзать себя вопросом: «Что же посмотреть?».

