1 октября 2025 20:32
Просмотр не затянется, так как серий не много.

Детективные истории в России не заканчиваются на хитах от НТВ: создатели все смелее играют с жанрами, добавляют элементы мистики, психологической драмы и даже черного юмора. В итоге зрители получают не просто классические расследования, а многослойные истории, где за тайнами преступлений скрываются не менее захватывающие судьбы героев.

Собрали несколько сериалов последних лет, которые точно стоит взять на заметку. И в каждом не больше 12 серий — так что управитесь за один вечер.

«Подслушано в Рыбинске» (2024)

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

Обычный журналист провинциальной газеты Юра пишет скучные заметки — пока его жизнь не переворачивается с ног на голову. Во время эпилептических приступов он начинает видеть преступления, которые вот-вот произойдут в Рыбинске. Теперь он — единственный, кто может предотвратить убийства.

Но чем дальше он лезет в расследования, тем больше рискует: в один момент Юра сам оказывается под подозрением. Атмосфера провинциального города, странные видения и напряженная интрига сделали сериал настоящей находкой — на «Кинопоиске» он получил крепкие 8 баллов.

«Оперативная память» (2025)

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

Майор Багрышев всю жизнь ловил преступников, но теперь его подводит собственная память: болезнь постепенно стирает важные детали. К нему прикрепляют стажера Соломатина, и сначала это выглядит как издевка, но вскоре они заключают негласный договор: Багрышев делится опытом, а Соломатин становится его «оперативной памятью», подчищая промахи.

Вместе они находят тела, убийство которых указывает на почерк маньяка, которого Багрышев вроде бы давно прикончил. Напряженный дуэт ветерана и новичка в борьбе со временем и собственной памятью держит в напряжении до финала. Оценка зрителей — 7,4.

«Майор и Меймун» (2024)

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

Здесь жанр переворачивается с ног на голову. Майор — не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова. Его жизнь была размеренной и строгой, пока одна ошибка не отправила его не за стол в кабинете, а в Туапсе.

Вместо увольнения он получает необычного напарника — обезьянку по кличке Меймун. И да, вместе они ловят преступников на южном побережье. В сериале всего восемь эпизодов, и это бодрый микс детектива и авантюрной комедии. Оценка — 7,5.

«Злые люди» (2025)

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

1895 год, Нижний Новгород. Город готовится к ярмарке, но спокойствие рушит убийство богатейшего человека губернии. За дело берется сыскарь Алексей Лыков, которому предстоит столкнуться с противником куда более страшным, чем он ожидал.

Исторический антураж, напряженное расследование и моральный выбор героя, который готов поставить на кон все ради правды. Сериал уже оценили на 7,3.

«Гипнозис» (2025)

Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов

Что, если сыщики обладали бы сверхспособностями? Частный детектив Белозеров читает мысли, адвокат Орехов видит будущее, а священник отец Григорий — прошлое. Вместе они неуязвимы, и жизнь кажется идеальной.

Но появляется враг, который знает их общий страшный секрет и намерен мстить. На «Кинопоиске» — 7,1, и это тот случай, когда фантастика только усиливает напряжение расследований.

Со всеми этими историями скучать зрителю точно не придется. Запоминайте, чтобы потом не терзать себя вопросом: «Что же посмотреть?».

Ранее мы писали: Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?

Фото: Кадры из сериалов «Подслушано в Рыбинске», «Оперативная память», «Майор и Меймун», «Злые люди», «Гипнозис»
Валерия Белашкова
