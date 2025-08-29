Меню
Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента
Проморолик второго сезона «Лихих», два ответвления «Чикатило» и другие новости.
Написать
29 августа 2025 15:35
Силушка сверхъестественная: гид по российским фильмам и сериалам о супергероях
Борьба света и тьмы, адаптация под российские реалии и народный фольклор, а также супергерои без суперспособностей — все это отечественные фильмы и сериалы о сверхъестественном. В этой подборке предлагаем взглянуть на особенности нашей супергероики.
Написать
23 мая 2025 10:11
