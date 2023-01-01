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Великолепная Пятерка
Сезоны
Великолепная Пятерка, список сезонов
Velikolepnaya Pyatyorka
16+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
40 минут
Телеканал
5 канал
Список сезонов сериала «Великолепная Пятерка»
Сезон 1
32 эпизода
27 мая 2019 - 22 июля 2019
Сезон 2
32 эпизода
3 февраля 2020 - 31 марта 2020
Сезон 3
68 эпизодов
1 апреля 2020 - 17 февраля 2021
Сезон 4
98 эпизодов
8 ноября 2021 - 28 октября 2022
Сезон 5
108 эпизодов
14 ноября 2022 - 16 ноября 2023
Сезон 6
6 эпизодов
17 ноября 2023 - 24 ноября 2023
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