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Постер к 1-му сезону сериала Великолепная Пятерка
Киноафиша Сериалы Великолепная Пятерка Сезоны Сезон 1

Velikolepnaya Pyatyorka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 21 час 20 минут
Список серий сериала Великолепная Пятерка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
01. Подкидыш
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2019
02. Спарринг
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2019
03. Умри сегодня, а я – завтра
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2019
04. Любовные сети
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2019
05. Красный рояль
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2019
06. Ночная бабочка
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2019
07. Музыкант
Сезон 1 Серия 7
5 июня 2019
08. Игрок
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2019
09. О любви не говори
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2019
10. Курьер
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2019
11. Китайская кухня
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2019
12. Поджог
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2019
13. Целительница
Сезон 1 Серия 13
18 июня 2019
14. С Новым Годом!
Сезон 1 Серия 14
19 июня 2019
15. Гараж
Сезон 1 Серия 15
20 июня 2019
16. Смерть на сцене
Сезон 1 Серия 16
24 июня 2019
17. На первый взгляд
Сезон 1 Серия 17
25 июня 2019
18. Байкеры
Сезон 1 Серия 18
26 июня 2019
19. Запах смерти
Сезон 1 Серия 19
27 июня 2019
20. Правдивая ложь
Сезон 1 Серия 20
1 июля 2019
21. Тяжёлый багаж
Сезон 1 Серия 21
2 июля 2019
22. Несчастный случай
Сезон 1 Серия 22
3 июля 2019
23. Пластика
Сезон 1 Серия 23
4 июля 2019
24. Старикам тут не место
Сезон 1 Серия 24
8 июля 2019
25. Капитал
Сезон 1 Серия 25
9 июля 2019
26. Смертельный фокус
Сезон 1 Серия 26
10 июля 2019
27. Семейное дело
Сезон 1 Серия 27
11 июля 2019
28. Осень – время разводов
Сезон 1 Серия 28
15 июля 2019
29. Собачья смерть
Сезон 1 Серия 29
16 июля 2019
30. Социальные сети
Сезон 1 Серия 30
17 июля 2019
31. Ложная тревога
Сезон 1 Серия 31
18 июля 2019
32. Кровавый долг
Сезон 1 Серия 32
22 июля 2019
График выхода всех сериалов
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