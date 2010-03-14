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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Киноафиша
Сериалы
Тихий океан
Сезоны
Сезон 1
The Pacific
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
14 марта 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Список серий 1-го сезона сериала «Тихий океан»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1
Part One
Сезон 1
Серия 1
14 марта 2010
Часть 2
Part Two
Сезон 1
Серия 2
21 марта 2010
Часть 3
Part Three
Сезон 1
Серия 3
28 марта 2010
Часть 4
Part Four
Сезон 1
Серия 4
4 апреля 2010
Часть 5
Part Five
Сезон 1
Серия 5
11 апреля 2010
Часть 6
Part Six
Сезон 1
Серия 6
18 апреля 2010
Часть 7
Part Seven
Сезон 1
Серия 7
25 апреля 2010
Часть 8
Part Eight
Сезон 1
Серия 8
2 мая 2010
Часть 9
Part Nine
Сезон 1
Серия 9
9 мая 2010
Часть 10
Part Ten
Сезон 1
Серия 10
16 мая 2010
График выхода всех сериалов
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