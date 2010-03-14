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Постер к 1-му сезону сериала Тихий океан
Киноафиша Сериалы Тихий океан Сезоны Сезон 1

The Pacific 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Тихий океан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part One
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2010
Часть 2 Part Two
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2010
Часть 3 Part Three
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2010
Часть 4 Part Four
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2010
Часть 5 Part Five
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2010
Часть 6 Part Six
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2010
Часть 7 Part Seven
Сезон 1 Серия 7
25 апреля 2010
Часть 8 Part Eight
Сезон 1 Серия 8
2 мая 2010
Часть 9 Part Nine
Сезон 1 Серия 9
9 мая 2010
Часть 10 Part Ten
Сезон 1 Серия 10
16 мая 2010
График выхода всех сериалов
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